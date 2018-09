Iran, attacco a parata militare: diversi morti e feriti VIDEO

Terrore in Iran per un attacco sferrato durante una parata militare in cui diverse persone sono rimaste uccise e ferite. L'attacco, a colpi di arma da fuoco, è avvenuto nella città sudoccidentale di Ahvaz. Nel riferirne, i media statali iraniani hanno precisato che gli assalitori - in uniforme - hanno sparato da un vicino parco.

Sep 22

Ahwaz, #Iran



First video of today's attack

You see intense gunfire, but some men are seen easily standing!!! pic.twitter.com/s0XQqLM3Je — mahsti25 (@mahsti25metana1) 22 settembre 2018



L'assalto è durato una decina di minuti, al termine dei quali le forze dell'ordine hanno ripreso il controllo della situazione.

🎥🔴لحظه تیراندازی و حمله تروریستی در مراسم رژه نیروهای مسلح در #اهواز pic.twitter.com/n3PRTjbnSf — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 22 settembre 2018

