Isis, il leader al-Quraishi morto in Siria. Gli Usa: «Si è fatto saltare in aria con una bomba»

Il leader dell'Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, è morto durante un'operazione militare statunitense in Siria . L'annuncio è stato dato da Joe Biden cche ha parlato di operazione condotta con successo. Tutti i militari Usa impegnati nell'operazione, ha detto il presidente Usa, «sono ritornati salvi dall'operazione». Il capo dell'Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi è morto facendo esplodere una bomba che avrebbe ucciso anche membri della sua famiglia, compresi donne e bambini. Lo riferisce un alto dirigente dell'amministrazione Usa.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme

— The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022