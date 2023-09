Epidemia di botulismo in Francia: una vittima, a rischio anche i turisti

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato una recente epidemia di botulismo in Francia, che ha già provocato una vittima, sottolineando che potrebbero essere diagnosticati altri casi di infezione, anche tra i turisti, a causa della grande affluienza di tifosi previsti per Coppa del mondo di rugby.

«Dato il periodo di incubazione di otto giorni e il fatto che il ristorante [dove è stata identificata la fonte delle prime infezioni] ha servito visitatori da altri paesi durante la Coppa del mondo di rugby, esiste un potenziale pericolo per ulteriori casi in Francia o all'estero quando i viaggiatori torneranno a casa», ha affermato l'OMS in un comunicato, come riporta la stampa locale.

L'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha indicato che all'origine dell'infezione ci sarebbero le sardine consumate in un ristorante di Bordeaux, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie francesi, il Tchin Tchin Wine Bar, nella settimana 4 - 10 settembre.

Secondo il rapporto delle autorità sanitarie francesi diffuso venerdì, un totale di 15 clienti del ristorante sono stati identificati come «casi sospetti di botulismo», inclusa una vittima mortale.

Su 14 dei 15 casi, i clienti sono cittadini stranieri, di nazionalità nordamericana, canadese, irlandese, greca, britannica e tedesca, secondo l'OMS.

L'indagine francese ha stabilito, attraverso le ricevute delle carte di credito, che circa 25 persone «sono esposte», il che significa che probabilmente hanno consumato il cibo sospetto.

Il botulismo è una malattia grave, con un tasso di mortalità compreso tra il 5 e il 10%.

I sintomi includono dolore addominale, nausea, vomito e diarrea, problemi alla vista, secchezza delle fauci accompagnata da difficoltà a deglutire o anche a parlare, e sintomi neurologici come mancanza di equilibrio o paralisi muscolare.

È causata da una tossina generata dal batterio Clostridium botulinum, che si sviluppa soprattutto negli alimenti come carni salate, salumi o conserve di origine familiare o artigianale.