Le Frecce Tricolori, simbolo del made in Italy, in tour in Medio Oriente

Venerdì 9 Novembre 2018, 14:22

Le Frecce Tricolori, simbolo del Made in Italy ed espressione dell’eccellenza delle nostre Forze Armate, decollano alla volta del Medio Oriente. Il tour della Pattuglia Acrobatica Nazionale e dei velivoli T346-A ed Eurofighter F2000-A del Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare, partirà il 10 novembre e toccherà Qatar, Baherin e Kuwait. L’evento, promosso da Leonardo Spa, segue a programmi di cooperazione internazionale rivolti in particolare al settore dell’addestramento e della formazione, che la Difesa e l’Aeronautica Militare hanno da tempo avviato con tali paesi. Il primo appuntamento è fissato per domenica 11 novembre, giorno in cui il T-346A, l’Eurofighter e le Frecce Tricolori si esibiranno a Doha assieme agli aerei del Qatar Display Team. Seguirà, dal 14 al 16 novembre, la partecipazione al “Bahrain International Air Show”, in occasione del quale la Pattuglia Acrobatica Nazionale porterà per la prima volta l’acrobazia collettiva militare italiana in Bahrain. Infine, domenica 18 novembre a Kuwait City, i dieci MB-339 della PAN effettueranno il loro programma acrobatico, insieme alle presentazioni in volo dei velivoli del Reparto Sperimentale Volo, concludendo così ufficialmente la 58^ stagione acrobatica. Un tour che servirà a rafforzare l’immagine dell’Italia quale Paese di elevata affidabilità in termini di know how e capacità tecnologiche.