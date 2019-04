Patto con i clan e appoggio saudita, ecco chi c'è dietro il blitz di Haftar in Libia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Aprile 2019, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 10:11

O la va o la spacca. Questo il ragionamento che deve aver fatto il generale Khalifa Haftar. L'immagine usata da Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali (Cesi) è quella del «giocatore che getta i dadi». L'obiettivo sarebbe quello di far trovare di fronte al «dato di fatto» i suoi stessi sponsor internazionali titubanti davanti all'atto di forza (la Francia), con l'avallo, invece, o addirittura l'appoggio (secondo molte delle intelligence occidentali) di altri attori come Arabia Saudita, Egitto e, forse, Emirati arabi uniti. Altro obiettivo è quello interno di presentarsi a tutti i libici, anche alla Tripolitania, come il nuovo leader, l'uomo forte capace di tenere a bada le molteplici istanze delle decine di clan e milizie. Come in passato Gheddafi.