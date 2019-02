Domenica 10 Febbraio 2019, 00:44

Tragedia a Lione, in Francia. Una donna e un bambino sono morti ieri sera in un incendio avvenuto dopo un'esplosione. Lo riferiscono i media locali, secondo i quali le cause non sono ancora state appurate. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe avvenuta in una panetteria al piano terra di un edificio a due piani.