Trump ai saluti, finisce anche l’era Melania: addio alla First Lady che ha diviso gli Usa

Addio alla First Lady più bella del mondo.

Addio alla sua figura di Prima Donna, di certo non all’universo Melania che continuerà a occupare e ad agitare cuori e detrattori, nonché copertine di magazine e pagine di giornali.

Si chiude comunque un’era, quella dell’altra metà della Casa Bianca e della stella della casa...Trump.

Amata e disprezzata mediamente da un americano su due, in ogni caso non fa granché fatica a stare sopra al gradimento del marito, distrutto dalle ultime vicende di cronaca e di impeachment.

Non mancherà a nessuno?

Può darsi.

Mancherà, però, agli animatori di gossip, di dicerie e di (presunti) divorzi. Mancherà ai fotografi, sempre pronti a immortalarla per poi massacrarla di critiche un attimo dopo, quale che sia la sua mise del giorno, che sia haute-couture o che sia Zara. Mancherà ai grandi summit internazionali in cui era tutta una gara, neanche troppo silenziosa, a farsi un selfie con lei.

Perché per quanto mai effettivamente destinata a lasciare un segno nella Storia come altre (Michelle e Jacqueline sono lontane intere ere), nonostante la sua partenza timida, nonostante la sua posa talvolta troppo plastica e nonostante l’impossibilità oggettiva di arginare la furia e tutto il ruvido di The Donald, Melania ha rappresentato comunque il volto più garbato di questa amministrazione.

