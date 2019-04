Meteora gigante illumina il cielo del Brasile. «Viaggiava a 122.000 km/h»

Spettacolo nei cieli del Brasile . Unadi circa 12 kg ha illuminato il cielo nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 aprile. Un evento straordinario, catturato dalle telecamere installate in diverse città del Rio Grande do Sul, la regione più a sud del Paese sudamericano. In particolare, il frammento di cometa è stato visto a Santa Catarina e nella Valle del Paranhana. Viaggiava a 122 mila km/h Secondo quanto riportato da media locali, l’astro - il cui video è stato pubblicato su Storyful - si è disintegrato a contatto con l’atmosfera ma è stato calcolato che viaggiava ad una velocità di 122mila km/h. I frammenti si sono creati a circa 36 km di altitudine senza causare danni a persone o cose.