Neonati con malformazioni alle mani, il caso che fa tremare la Germania, L'anno scorso l'allarme in Francia

Sta montando inl'allarme per la nascita di neonati con malformazioni alle mani. «Sempre più casi, sempre più paura» titola oggi Bild in edicola, documentando un nuovo caso a Brema di un bambino nato con solo tre dita nella mano destra. Un caso che riporta alla memoria l'allarme lanciato in una, o con malformazioni congenite agli arti, secondo quanto annunciato dalla Sanità pubblica.Nei giorni scorsi il tabloid aveva documentato il caso di tre bambini nati tra giugno e settembre nello stesso ospedale di Gelsenkirchen, nella zona della Ruhr, con una malformazione alla mano. Un intervallo di tempo eccezionalmente breve per il verificarsi di episodi che «statisticamente si verificano nel 1-2 per cento dei nuovi nati», riferisce l'ospedale Sankt Marien in una nota pubblicata sul suo sito web.«Malformazioni di questo tipo non si vedono da molti anni. L'evento multiplo può anche essere un accumulo casuale, tuttavia troviamo sorprendente il breve periodo in cui si sono verificati questi tre casi» continua l'ospedale. Oggi la mamma del bambino nato a Brema tre mesi fa insieme ad un fratello gemello sano, si dice preoccupata del fatto «che forse i veleni ambientali hanno giocato un ruolo importante se aumentano i casi di malformazione», racconta a Bild.