Notre Dame: «Distrutta la casa di Dio», il dolore del mondo affidato ai tweet

«È così orribile vedere il grande incendio alla cattedrale di Notre- Dame a Parigi. Forse gli aerei anti-incendio potrebbero essere utilizzati per spegnerlo. Occorre agire in fretta». Così il presidente Usa, Donald Trump, su Twitter dopo che la notizia e le immagini del rogo di Notre Dame stanno facendo il giro del mondo.



IL PREMIER CONTE

Quanto sta avvenendo a Notre Dame è «un colpo al cuore per i francesi e per tutti noi europei», ha scritto su twitter, in francese, il premier Giuseppe Conte.



IL SINDACO HIDALGO

«Un terribile incendio è in corso alla Cattedrale di Notre- Dame di Parigi. I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme. Siamo mobilitati sul posto, in stretta connessione con la diocesi di Parigi. Invito tutti a rispettare il perimetro della sicurezza», scrive su Twitter il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo.



MACRON

«Brucia una parte di noi». Il presidente francese Emmanuel Macron si esprime così, su Twitter, mentre la cattedrale di Notre Dame è devastata da un enorme incendio. «Notre- Dame in fiamme. Emozione di un'intera nazione. Un pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, sono triste stasera nel vedere questa parte di noi che brucia», scrive Macron.



SALVINI

«Terrificante incendio alla cattedrale di Notre Dame, crollata la guglia. Un pensiero e un abbraccio al popolo di Parigi. Dall'Italia tutta la nostra vicinanza e tutto l'aiuto che potremo dare». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un tweet.



DI MAIO

«Sono vicino al popolo francese per questo terribile incendio che ha colpito la cattedrale di Notre Dame, patrimonio dell'umanità tutta. Per Parigi e la Francia il supporto e il sostegno di tutto il governo italiano!». Lo scrive su Twitter il vicepremier Luigi Di Maio.



IL PORTAVOCE DELLA MERKEL

«È doloroso guardare queste orribili immagini di Notre- Dame in fiamme . Notre- Dame è un simbolo della Francia e della nostra cultura europea. I nostri pensieri con i nostri amici francesi». Lo ha twittato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert.

Sono vicino agli amici francesi per questo grave incendio che sta devastando a Parigi la cattedrale di #NotreDame, monumento di valore inestimabile per l'intera umanità

. Lo scrive su Twitter il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli.



VIRGINIA RAGGI

«Roma abbraccia #Parigi. Le immagini dell'incendio nella cattedrale di #NotreDame fanno davvero male. I romani sono al fianco dei cittadini di Parigi. Un pensiero a tutti i francesi. Sostegno alla sindaca Anne_Hidalgo in questo terribile momento». Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.



IL VICE PRESIDENTE USA, PENCE

«Notre Dame è un simbolo di fede per le persone di tutto il mondo, è dolorosissimo vedere una casa di Dio in fiamme. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per i vigili del fuoco e per tutta la popolazione di Parigi». Lo scrive su Twitter il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence.



MELANIA TRUMP

«Il mio cuore è in pezzi per il popolo di Parigi dopo aver visto l'incendio alla cattedrale di Notre Dame. Prego per la sicurezza di tutti». Lo scrive su Twitter la first lady degli Stati Uniti, Melania Trump.

Lunedì 15 Aprile 2019, 20:48 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 21:17

