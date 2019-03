Nuova Zelanda, l'omaggio a Luca Traini sui mitra dei killer. Tutti i nomi scritti sulle armi

#NewZealand shooters writings on the magazines:

Luca Traini an Italian neo-Nazi who shot and killed African migrants in Italy, Битка При Булаир 1913, referencing fight against Ottomans in the Bulgaria (Фружин) and the Balkans pic.twitter.com/xt7vVaORuk — Sal Manacotti (@WheresSal) 15 marzo 2019

Ma Luca Traini non è l'unico nome scritto sui mitra con l'inchiostro bianco. Ci sono anche i seguenti:



Sebastiano Venier, doge della Repubblica di Venezia, generale della battaglia di Lepanto che nel XVI secolo vide le forze della Lega Santa infliggere un'importante sconfitta ai Turchi, fermando l'avanzata dell'impero ottomano in Europa.



Rotherham

Nel 2014 scoppiò lo scandalo di 1.400 bambini abusati, tra il 1997 e il 2013 nella cittadina di Rotherham, nell'Inghilterra del Nord. Tra gli arrestati in gran parte provenivano dalla comunità pachistana del luogo.



Alexandre Bissonnette

Si tratta dell'attentatore responsabile dell'attacco in Canada a una moschea a Quebec City il 30 gennaio 2017 che causò la morte di sei persone. Bissonnette, studente franco-canadese, è stato condannato a 40 anni di carcere.



Shipka Pass

E' una scontro avvenuto in Bulgaria tra l'impero russo e quello ottomano nel 1877.



Novak Vujosevic

E' il protagonista della battaglia di Fundina che avvenne nel 1876 a Kuci, in Montenegro, combattuta tra l'esercito cristiano montenegrino e quello ottomano.



Vienna 1683

La battaglia di Vienna avvenuta l'11 e il 12 settembre del 1683 concluse l'assedio dell'esercito turco alla capitale austriaca durato due mesi. Nello scontro la coalizione delle forze cristiane (polacchi, austriaci, bavaresi e sassoni) sconfisse l'impero ottomano.

Venerdì 15 Marzo 2019, 07:54 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2019 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un filo rosso che lega la strage nelle moschee in Nuova Zelanda , il 28enne di Tolentino autore della sparatoria contro gli immigrati avvenuta a Macerata il 3 febbraio del 2018 e per cui è stato condannato a 12 anni di carcere. Su un caricatore di una delle armi usate dal "suprematista bianco", anche lui 28 anni, a, c'è una lunga dedica in cui compare proprio il nome di Luca Traini.