Pakistan, cristiana arsa viva è morta: Asma Yaqub si era rifiutata di convertirsi all'Islam

Asma Yaqub non ce l'ha fatta. È morta la giovane cristiana arsa viva in Pakistan dal fidanzato per essersi rifiutata di convertirsi all'Islam per sposarlo. Asma era ricoverata all'Ospedale Mayo di Lahore, in Punjab.



Il decesso, hanno indicato fonti sanitarie, è avvenuto per la gravità delle ustioni riportate su gran parte del corpo. Il responsabile del gesto, Rizwan Juggar, ha confessato ed è stato arrestato ieri.

Asma Yaqub, 25-year-old Christian girl burnt to death for refusing a marriage offer & convert afterwards. Rizwan Gujar hurled gasoline at her & set her on fire. Asma was brought to Lahore from Sialkot with third degree burns, she succumbed to injuries last night in Mayo hospital. pic.twitter.com/yxQshm42ne