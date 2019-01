Morto Mertcan, il bimbo picchiato dal padre con un tubo perché non faceva i compiti

Lunedì 7 Gennaio 2019, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2019 16:30

Mertcan, 6 anni, il piccolo picchiato dal padre con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti, è morto. che ha perso il proprio padre, è stato perso nel distretto di İskenderun a Hatay, in Turchia . Dopo il brutale pestaggio di mercoledì (2 gennaio), Mertcan, che era stato ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva dell' ospedale , era tenuto in vita da una macchina. Oggi, al mattino, i medici hanno annunciato di aver staccato la spina perché il piccolo paziente risultava cerebralmente morto.Tutto era cominciato tra le mura domestiche il 2 gennaio. Il papà di Mertcan, di nome Mehmet Ali Y, era furioso perché il piccolo non aveva fatto i compiti. E così aveva usato l'aspirapolvere e il tubo metallico per picchiarlo talmente forte da ridurlo in fin di vita.Sconvolta la madre, ed ex moglie Gulistan O. «Sono venuta in ospedale appena ho saputo cosa era successo - aveva raccontato Gulistan O., mamma del bimbo ed ex moglie del padre aggressore - ho visto mio figlio coperto di ferite. Lo ha picchiato con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti. Mio figlio sta morendo», aveva detto ancora, ricordando come l'ex marito «picchiava anche me tutti i giorni. E' per questo che abbiamo divorziato».