Pedofilia, condannato prete in Polonia. Il giudice: «Abusi simili a vere e proprie torture»

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 15:01

Sentenza storica in, dove unè stato condannato per atti dicommessi tra il 1982 e il 1987. La decisione è di particolare importanza perchè non ha precedenti nel Paese. La Corte d'Appello di, riportano i media locali, è riuscita a condannare l'uomo superando l'ostacolo della prescrizione. In realtà la sentenza non ha precedenti più perchè è appunto riuscita ad aggirare l'istituto prescrittivo che per altro. Il prete è infatti ancora in servizio, in un'altra parrocchia, nonostante i giudici abbiano equiparato glisubiti dalla vittima a delle «torture».L'imputato è stato condannato, assieme alla sua ex parrocchia e alla sua diocesi, a pagare 400mila zloty (circa) come risarcimento a, oggi 50enne, che da bambino era stato stuprato dal prete. La vittima è uno dei molti che avevano trovato il coraggio di raccontare i traumi del loro passato in Tell No One, documentario sulla diffusione della pedofilia deiin Polonia che aveva scosso tutto il paese (di tradizione fortemente cattolica) negli scorsi mesi.