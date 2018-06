William a Gerusalemme, prima volta di un reale britannico. «Da Israele messaggio di pace per Abu Mazen»

Il principe William ha iniziato oggi la sua visita in Israele e nei territori palestinesi, rendendo omaggio allo Yad Vashem, il Memoriale dell'Olocausto a Gerusalemme. Nel corso della visita è previsto un incontro tra William e due sopravvissuti alla Shoah che fecero parte del Kindertransport, l'iniziaiva britannica per salvare 10mila bambini, in maggior parte ebrei, dalla Germania e dai territori occupati dai nazisti, prima della Seconda Guerra Mondiale.

La visita di quattro giorni in Israele e nei territori palestinesi è la prima di un membro della famiglia reale britannica nella regione, un tempo controllata dalla Gran Bretagna dal 1920 al 1948. La Gran Bretagna fu anche la nazione che produsse la Dichiarazione Balfour del 1917, che chiedeva la creazione di «una casa nazionale per il popolo ebraico» in Palestina. William incontrerà i vertici dello stato ebraico e dell'Autorità nazionale palestinese e visiterà la Città Vecchia di Gerusalemme, uno dei punti focali del conflitto israelo-palestinese.



"Messaggio di pace per Abu Mazen". Il presidente Reuven Rivlin ha chiesto al principe William di inoltrare «un messaggio di pace» al leader palestinese Abu Mazen. La richiesta - secondo i media - è avvenuta nell'incontro avuto oggi con il duca di Cambridge. In precedenza William ha visitato Yad Vashem e subito dopo ha visto Benyamin Netanyhau e la moglie Sarah nella residenza ufficiale del premier a Gerusalemme. William vedrà Abu Mazen nella tarda mattinata di domani a Ramallah, in Cisgiordania. Nell'incontro di oggi con Rivlin, William - secondo i media - ha detto di voler incontrare nei prossimi giorni «più israeliani possibili per capire la storia e la cultura» del paese. Poi ha definito la visita di giovedì prossimo alla Città Vecchia di Gerusalemme «molto simbolica e interessante».(

Martedì 26 Giugno 2018, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 15:30

