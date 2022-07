Ragazzina di 14 anni violentata mentre rincasa dal pub: è caccia all'uomo

Una tragedia a pochi passi da casa. Una ragazzina di 14 anni è stata aggredita e violentata da uno sconosciuto, mentre stava tornando nella sua abitazione.

Violenza nella notte

La giovane vittima, residente a Stevenage, nell'Hertfordshire, in Gran Bretagna, stava camminando in strada e si trovava vicino ad un pub, chiamato Man In The Moon, quando sarebbe stata afferrata da un uomo più grande di lei e violentata.

Lo stupro avvenuto nel buio della sera, al momento non avrebbe testimoni. Infatti la polizia della cittadina inglese sta cercando possibili testimonianze, come ha fatto sapere il portavoce della polizia: «I detective che indagano sul denunciato stupro di una ragazza a Stevenage, stanno facendo appello per ottenere testimoni e informazioni sull'incidente avvenuto intorno alle 23:30 a Broadwater Crescent, Stevenage».

La pista

Purtroppo ci sono solo pochi indizi utili per le indagini. Il sospetto, infatti, è di corporatura snella e alto, capelli corti castani e la barba ispida, pantaloni da jogging, felpa con cappuccio nera con cerniera e scarpe da ginnastica bianche. L'ispettore investigativo Michael Macbeth ha dichiarato: «Capisco l'estrema preoccupazione della comunità locale e vorrei rassicurare le persone che stiamo conducendo indagini approfondite per identificare l'autore del reato».