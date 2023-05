Rara iscrizione araba scoperta durante i lavori di costruzione di un centro abitativo a Malta

Una rara iscrizione araba, probabilmente risalente al Medioevo, è stata scoperta sul sito di un progetto di edilizia sociale Fgura, come ha confermato la Soprintendenza del Patrimonio Culturale (SCH) di Malta. La scoperta è stata fatta nel sito Triq tax-Xemx u l-Qamar, Triq il-Karmnu e Triq id-Dejma a Fgura, dove un progetto di edilizia sociale in corso vedrà la costruzione di un blocco di cinque piani con 117 unità abitative.

La SCH ha riferito che l’iscrizione è stata scolpita su una stele prismatica calcarea ed è probabilmente Kufic, una calligrafica che è strettamente legata alla prima trascrizione del Corano e alle decorazioni architettoniche. Le lastre includono anche altre marcature che possono rappresentare simboli piuttosto che la scrittura. L'artefatto è simile a un certo numero di stele scoperte nel XX secolo da Sir Temi Zammit, che furono scoperte in un cimitero arabo che era stato costruito in cima alla Domus Romana a Mdina.

«A parte un altro esempio trovato in Piazza Savina a Victoria nel 1901, questo è l'unico altro esempio noto a essere stato trovato al di fuori di Rabat, rendendo questa scoperta molto significativa e rara, sia archeologicamente che storicamente» ha detto il portavoce dell’SCH. La scoperta è stata fatta all'interno di una fessura naturale sul sito che a un certo punto è stata riproposta come pozzo con una profondità complessiva di circa 8,5 metri.

La SCH ritiene che l'artefatto sia stato molto probabilmente scaricato lì durante i tempi storici e, quindi, non è probabile che sia il contesto primario dell'iscrizione. Tuttavia, nessun materiale moderno è stato trovato all'interno della fessura, quindi è ancora in grado di fornire un «contesto archeologico sicuro» hanno detto. L’iscrizione non è stata ancora decifrata, e la SCH sta lavorando con un esperto di lingua araba all'Università di Malta per tradurre il testo e comprendere meglio l'uso originale dell'artefatto.

Questo consentirà anche ai ricercatori di assegnare una data più accurata alla scoperta. Una valutazione archeologica completa del sito ha anche portato alla scoperta di pozzi di silos, trincee agricole e ceramiche medievali. La ceramica non risale a più tardi del XIII secolo e quindi colloca il sito nel periodo medievale.

La SCH ha affermato che in seguito alla scoperta dei resti archeologici, i piani per il blocco di alloggi sociali sono stati modificati ai livelli del seminterrato e del piano terra affinché la caratteristica più significativa della scoperta sia mantenuta e rimanga permanentemente visibile. Tutti gli artefatti del sito sono stati recuperati e archiviati.