«Rimandatele a casa loro!», la “rissa” di Trump con le donne del Congresso paga: gradimento al 50%

Donald Trump ha un nuovo nemico.Anzi, a voler essere più precisi, ne ha ben quattro.Quattro come i punti percentuali che gli consentono di scalare fino al 50% l’indice di gradimento pubblicato dalla società di sondaggi Rasmussen Reports.Quattro come le donne del Congresso che gli hanno dichiarato guerra e cui, come del resto è nel suo (mancato) stile, ha già risposto scomodando l’artiglieria delle parole pesanti.Tutte americane, tutte di origini straniere.Tutte arrabbiate nei confronti di un presidente giudicato fascista, misogino e razzista.Tutte “gentilmente” invitate dall’ultra conservatore del “Make America Great Again” a ritornarsene «a casa loro».Il punto è che «casa loro» sono gli Stati Uniti.Il senso della partita che Trump vuole giocarsi, però, è chiaro ed è quello delle radici diverse, addirittura del presunto antipatriottismo.Un tema, quello delle radici che in altre parole sono la razza, che scandalizza la platea democratica e che più in generale fa inorridire mezza nazione.Un polverone che viceversa, e questo il tycoon lo sa bene, eccita la base elettorale della destra repubblicana.Alexandria Ocasio-Cortez, ispanica; Ilhan Omar, somala musulmana; Rashida Tlaib, figlia di immigrati palestinesi, pure lei musulmana; Ayanna Pressley statunitense di Chicago, anche lei di colore.Caratteristiche che della notiziabilità non dovrebbero avere alcunché nell’Occidente del terzo millennio.E che invece hanno fornito al Commander in Chief l’assist per mettere insieme «La Squadra».È così che le ha etichettate ed è così che, disprezzandole a scena aperta, le chiamano già i suoi seguaci, ogni giorno un po’ più agitati.Missione odio compiuta, insomma. E avanti tutta in direzione 2020, nella speranza di replicare il successo del 2016.Nella speranza, più vasta, che gli “Stati Divisi” d’America non debbano pagare un conto troppo alto a una Storia di distanze sociali che rischiano di diventare fratture razziali.A Trump i nemici fanno bene al punto che ne ha bisogno.Al di là dei calcoli della politica, però, il Paese non ha bisogno delle possibili e drammatiche conseguenze di una lotta politica che di regole sembra non averne.