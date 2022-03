Ucraina, le sanzioni hanno stravolto la vita dei russi: prezzi alle stelle, corsa alle scorte, disoccupazione e depressione

Il Big Mac e il Frappuccino, ormai da qualche giorno, è noto, non saranno più disponibili in Russia. McDonald's e Starbucks, ma anche Coca-Cola e PepsiCo, hanno annunciato la sospensione delle loro attività nel Paese. Si allunga di giorno in giorno l'elenco delle aziende in fuga dalla Russia di fronte all'invasione dell'Ucraina. Lo hanno già fatto Apple e Nike, Ikea e anche il gruppo automobilistico Stellantis, per non tralasciare i colossi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati