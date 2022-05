Sandra Andersen Eira, l'ex ministra della Norvegia arruolata in Ucraina: «Combatto per la libertà»

Dalla politica, alla guerra in Ucraina. Sandra Andersen Eira, ex membro del parlamento Sami norvegese, si è arruolata come medico di guerra nell'esercito di Zelensky. Foto e video delle sue giornate sul campo di battaglia stanno circolando sui social. Ci ha messo appena una settimana a sposare la causa degli ucraini, nonostante non fosse mai stata a Kiev in vita sua. Dopo aver visto le immagini dei bombardamenti, ha contattato la legione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati