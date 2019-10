9 shot, 4 dead at 10th and Central Ave. — KCKPD (@KCKPDHQ) October 6, 2019

Domenica 6 Ottobre 2019, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2019 12:28

Quattro persone sono state uccise e altre cinque ferie da un uomo che ha aperto il fuoco in un bar a Kansas city. Lo riporta la Cnn citando la polizia locale. L'uomo non è ancora stato fermato.Le forze dell'ordine non hanno fornito altri dettagli dopo essere stati contattati dai media