Biden, la svolta rosa: solo donne nel nuovo staff comunicazione

Ora è ufficiale: il nuovo staff della comunicazione della Casa Bianca sarà composto di sole donne.

Ad annunciarlo, il presidente eletto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris.

Un segnale epocale per un’America che cambia volto.

«Sono fiero di informarvi che l’intera squadra della comunicazione sarà costituita di sole donne», ha dichiarato l’ex numero due di Obama. Che ha poi aggiunto: «Queste qualificate ed esperte comunicatrici apportano ciascuna una prospettiva diversa al nostro lavoro e condividono l’impegno a ricostruire questo Paese per renderlo un posto migliore».

Al vertice, Kate Bedingfield, già braccio destro della campagna elettorale appena vinta.

E ancora, Pili Tobar e Karine Jean-Pierre, consigliere del duo Biden-Harris, con gli incarichi rispettivamente di vicedirettrice e di vicesegretaria.

Per concludere, Symone Sanders portavoce della Harris, Ashley Etienne sempre al fianco di Kamala, ed Elizabeth Alexander come addetta stampa della First Lady Jill Biden.

Sette donne dall’età media bassissima: 42 anni (la Bedingfield ne ha 38). Molte delle quali di colore, a voler simboleggiare una svolta storica, tutta rosa appunto, in alcuni dei ruoli più visibili della nuova amministrazione a stelle e strisce.

A sottolinearlo, è proprio colei che la Storia l’ha fatta già: Kamala Harris.

«Gli Stati Uniti si preparano ad affrontare sfide senza precedenti. Dalla pandemia di coronavirus, alla crisi economica, a quelle del Clima e delle ingiustizie razziali. Per vincere queste sfide, dobbiamo comunicare in maniera chiara, onesta e trasparente con il popolo americano. E queste figure esperte, talentose e “infrangi barriere” ci aiuteranno a farlo. Queste professioniste esprimono la nostra promessa di costruire una Casa Bianca che rifletta il meglio del meglio della nostra Nazione».

