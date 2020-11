Joe Biden, caviglia slogata: il presidente eletto Usa cade giocando con il cane

NEW YORK – Il presidente eletto Joe Biden si è slogato una caviglia mentre giocava con il più giovane dei suoi cani lupo, Major.

Il pool di giornalisti che segue Biden ha comunicato che «per cautela il presidente eletto ha fissato una visita con un ortopedico».

Joe e Jill Biden hanno due cani lupo, Champ e Major. Quest’ultimo è stato adottato due anni fa in un canile del Delaware, dove era stato abbandonato con tutta la cucciolata. La Delaware Humane Association ha messo in rete poco tempo fa un breve video della cucciolata, e del giorno in cui Biden andò a predere quello che aveva scelto.

Il presiente eletto ha appena compiuto 78 anni, ma continua a condurre una vita molto attiva, con frequenti gite in bicicletta insieme alla moglie e lunghe passeggiate con i due cani. Il suo amore per gli animali è cosa ben nota, e soprattutto la sua passione per i cani pastore tedeschi. Ed è anche noto che ama giocare con Champ e Major, soprattutto lanciando frisbee. E’ probabile tuttavia che una volta entrato alla Casa Bianca il servizio segreto lo obblighi a essere più cauto e non esporsi al rischio di ulteriori cadute.

Due giorni fa, la coppia ha fatto sapere che intende adottare anche un gattino, presso uno dei rifugi probabilmente di Washington, dopo l’insediamento. Sarà un cambiamento radicale rispetto ai quattro anni di Donald Trump. Il presidente uscente non ha mai nascosto di avere invece una profonda diffidenza verso gli animali. Prima di lui, Michele e Barack Obama avevano avuto due cani, Bo e Sunny, e anche Laura e George Bush avevano tenuto alla Casa Bianca due cani molto popolari nel pubblico, due Scottish terrier neri, Barney e Mrs. Beazley.

Ultimo aggiornamento: 30 Novembre, 00:02

