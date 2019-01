Martedì 15 Gennaio 2019, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2019 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un forte terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato alle isole, in Oceania. Il sisma, a profondità di 20 chilometri, è stato registrato alle 5.06 locali, le 19.06 in Italia. E' stata diramata immediatamente l'allerta tsunami che riguarda varie nazioni, e persino il Cile. Non ci sono ancora notizie di danni.