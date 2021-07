Tokyo, tutto pur di esserci: il team Fiji dopo lo stop dei voli arriva su un cargo pesce

Viaggiare su un cargo carico di pesce congelato? Se è per partecipare ai Giochi olimpici, certamente. È quanto ha scelto di fare la squadra olimpica delle Isole Fiji, l'isola del Pacifico che a causa del Covid ha chiuso fino alla fine di luglio quasi tutti i voli di linea che la collegano al resto del mondo. Non avendo alternativa, il Comitato olimpico locale ha trovato come soluzione far salire la squadra su un volo merci, gli unici a poter raggiungere lo Stato, di quelli che trasportano principalmente pesce congelato.

Il numero limitato della delegazione fijiana, una cinquantina di persone tra atleti e accompagnatori, ha permesso di sfruttare la parte della carlinga adibita al trasporto di passeggeri. Prima di imbarcarsi, tutti hanno inoltre dovuto trascorrere 96 ore in isolamento, oltre ad effettuare i test previsti dalle linee guida stabilite dai funzionari di Tokyo.