Trump nei guai anche per l'ex modella di Playboy, Karen McDougal: «Ora posso rivelare tutto»

Karen McDougal, ex modella di Playboy: "Trump mi offese, dopo aver fatto sesso mi offrì soldi"

Giovedì 19 Aprile 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 09:33

Dopo il caso della pornostar, un'ex modella di Playboy potrebbe inguaiare seriamente, infatti, ha annunciato di essere pronta a rivelare i dettagli della storia avuta con l'attuale presidente degli Stati Uniti, dodici anni fa, quando Trump era già sposato cone avrebbe avuto una relazione anche con la pornostar che ha rivelato di essere stata pagata per tacere.Karen McDougal ha infatti raggiunto un accordo per rescindere un contratto che le impediva di raccontare quanto successo. La società di notizie, proprietaria del tabloid National Enquirer, aveva acquistato i diritti sulla storia di Karen McDougal ad agosto 2016 per 150.000 dollari. Tuttavia, nulla è mai stato pubblicato e secondo i detrattori la mossa del presidente di Ami,, amico di Trump, è stata fatta per evitare la diffusione di una storia che avrebbe danneggiato il futuro presidente Usa. «Sono lieta di aver raggiunto un accordo con Ami che restituisce i diritti sulla mia storia di vita e mi libera da questo contratto che ho firmato con l'inganno», ha dichiarato McDougalin un comunicato. «Il mio obiettivo fin dall'inizio era quello di ripristinare i miei diritti e non ottenere alcun guadagno finanziario, e questo accordo fa esattamente questo», ha aggiunto.In base al nuovo contratto, McDougal sarà sulla copertina di Men's Journal per l'ambito numero di settembre 2018. Sarà anche l'argomento di un articolo di approfondimento in quel numero. Un portavoce di Ami ha aggiunto che la società pubblicherà anche cinque ulteriori colonne sulla sua carriera di esperta del fitness. La società si riserva inoltre il diritto di pubblicare articoli sull'ex modella e mantiene il diritto ai proventi derivanti dalla rivendita della storia. In particolare, riceverà il 10% dei soldi che McDougal guadagnerà, con un limite di 75.000 dollari sul totale dei futuri profitti. Sembra però che l'ex coniglietta non abbia intenzione di vendere la sua storia McDougal dice di aver incontrato Trump al Playboy Mansion di Los Angeles nele di aver intrapreso una relazione di nove mesi con lui poco dopo. Il tycoon nega la storia, così come nega la presunta liaison con la pornostar Stephanie Clifford, conosciuta come Stormy Daniels, anche lei messa a tacere da un accordo di non divulgazione firmato prima delle elezioni del 2016.