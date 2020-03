Usa 2020, vigilia di Super Tuesday: Buttigieg fuori, Sanders favorito

Pete Buttigieg fuori, Bernie Sanders dentro, grande favorito.

Colpo di scena alla vigilia del “super martedì” elettorale dei democratici: l’ex sindaco di South Bend, classe 1982, si ritira e libera il campo al senatore per lo Stato del Vermont, sempre più icona anti Trump.

Fine della corsa, dunque.

Per qualcuno addirittura fine della Storia, che un segmento vasto della sinistra a stelle e strisce sperava Pete potesse scrivere.

Si vota in 14 Stati, si sceglie un terzo dei delegati.

Fondamentali nei mesi a venire per sostenere e di conseguenza decidere il candidato alla Casa Bianca 2020.

Sanders è avanti quasi ovunque, Biden continua a essere in affanno e a tratti persino inconsistente, Bloomberg è atteso dal suo primo vero test e scende finalmente al centro dell’arena.

Ecco cosa dicono i sondaggi.

California: Sanders 35%, Warren 14%, Biden 13%, Bloomberg 12%;

Texas: Sanders 29%, Biden 20%, Bloomberg 18%, Warren 15%.

Sondaggi che, come le elezioni del 2016 avrebbero dovuto oramai insegnare, vanno letti e presi con una certa prudenza.

Fatto sta che se Sanders dovesse fare il doppio colpo California-Texas, specie se con un margine ampio, potrebbe allungare il passo al punto da risultare già imprendibile.

Nel frattempo, mentre Trump si gode le sue praterie elettorali ma teme gli effetti del coronavirus sugli Stati Uniti (e sulle presidenziali di novembre), rispunta anche Obama. Dopo la vittoria di Biden in South Carolina, infatti, chiama il suo ex numero due per congratularsi. Ma, ed è un “ma” pesantissimo, dichiara pure di non voler sostenere né lui né nessun altro. Perlomeno non adesso. Non in un momento che considera «troppo delicato per cambiare il vento della politica».

Tutto pronto, insomma.

Tutti gli occhi del mondo puntati sul “super martedì” dell’America.

© RIPRODUZIONE RISERVATA