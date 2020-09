Usa 2020, Trump contro Biden: due mesi al voto, per due “Americhe” diverse

Due mesi al voto, per due “Americhe” diverse.

Donald Trump contro Joe Biden, la legge e l’ordine contro le proteste, il pugno duro contro la mano tesa.

Il 3 novembre non si affrontano soltanto due candidati alla Casa Bianca, ma si scontrano due visioni diametralmente opposte di Stati Uniti e di mondo.

Da un lato, quella della destra più conservatrice e quasi ottusa.

Quella delle Forze dell’Ordine, dei confini serrati, della politica estera chiara, a tratti muscolosa, ma, svolta storica, addirittura pacifista.

Dall’altro, quello della sinistra riformista fino all’eccesso.

Quella delle rivolte razziali, dell’accoglienza più o meno incondizionata, di un’apertura a Oriente che sa persino di filocinese.

Ad accomunare entrambi gli schieramenti, solo il patriottismo, che a queste latitudini non è peccato.

La bandiera.

Tirata, però, da una parte e dall’altra, con il rischio che si strappi.



. Si veste da paladino, da salvatore della Patria. Esaspera atmosfere già di per sé esasperate, come a descrivere un’America sull’orlo del baratro, con la sua figura ultimo degli argini possibili.

Biden teme invece di essere associato ai disordini e, ancor di più, teme il suo scarso carisma, nonostante i rinforzi elettorali di Barack e Michelle Obama nonché di Hillary Clinton che, tuttavia, calamita di antipatie, potrebbe rivelarsi pure uno svantaggio.

«Vogliono distruggere il nostro Paese».

Le parole sono del presidente, ma è quanto sembrano dirsi repubblicani e democratici, indistintamente.

Due metà che, con il contagio che avanza, con i morti che rallentano e con un’economia che ha 60 giorni di tempo per rimettersi in piedi, occhi negli occhi, non si riconoscono nemmeno più.

Due mesi al voto.



(Il mondo col fiato sospeso: il primo dibattito presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden andrà in scena martedì 29 settembre a Cleveland, in Ohio)

