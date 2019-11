Usa e Ucrainagate, apocalisse impeachment. Trump: «È tutto finito»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le parole dell’ambasciatore statunitense presso l’Unione Europea, Gordon Sondland, scoppiano comeSue le pressioni sull’Ucraina per far sentire a Biden, figlio ma soprattutto padre, il fiato sul collo delle indagini che avrebbero dovuto e voluto incastrarlo in un imbarazzante conflitto di interessi.Non sue, invece, le istruzioni che lo stesso Sondland caratterizza come precise.«Personalmente, ho agito in buona fede. Ma sulla base di una».Boom.Proprio su «diretta», però, è costretto un attimo dopo a smentirsi.Durante il question time riservato ai repubblicani, infatti, il diplomatico vacilla.«Non che Trump in persona o al telefono me lo abbia mai chiesto, ma “due più due fa quattro”» e le intenzioni del tycoon, insomma, erano dal suo punto di vista chiarissime:Un meccanismo che Sondland lascia intendere e che spiega a modo suo, ma che non riesce ad aggrappare a parole o a fatti concreti.Viceversa, ad aggrapparcisi a sua volta è proprio Trump.: il Giardino delle Rose del civico 1600 di Pennsylvania Avenue, il rumorosissimo elicottero presidenziale pronto a partire alla volta del Texas e l’audizione alla Camera ancora in corso., taglia corto appoggiandosi a uno dei passaggi chiave di quella che è con ogni probabilità la giornata più complessa della sua intera esperienza politica., grida forte The Donald leggendo il foglio che riporta i virgolettati di Sonderland scritti a caratteri cubitali e impiastrati di evidenziatore.«Be’, ecco la mia risposta, siete pronti? Avete acceso bene le telecamere?», prende in giro, fa una pausa e riparte:Lo scandisce per ben due volte, così come sarebbe avvenuto nel corso della telefonata attorno alla quale si muove lenta ma inesorabile la macchina giudiziaria.. Specie se si considera l’eventualità, più che probabile a questo punto, che vengano convocati per ulteriori testimonianze tutti gli altri big chiamati in causa da Sondland. Una sorta di possibile effetto domino dalle conseguenze tanto imprevedibili, quanto magari devastanti.Eppure, per concludere,: che l’opposizione dem, cioè, più che ad incriminare, ambisca a sfiancare un avversario che teme, che percepisce come apparentemente invincibile, ma che si mostra, oramai, palesemente stanco e forse addirittura alle corde.