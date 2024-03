Zelensky bacchetta gli alleati sugli aiuti all'Ucraina: «Umiliante l’aiuto sulle munizioni, l'Ue può dare di più»

Il punto sulla guerra in Ucraina del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Le munizioni sono una questione vitale, sono grato per la creazione del Fondo di assistenza all'Ucraina, che ammonta a 5 miliardi di euro, e per il sostegno all'iniziativa della Repubblica Ceca di acquistare munizioni per i nostri soldati: tutto questo ci aiuterà, ma è umiliante quanto siano scarse le forniture nell'artiglieria in prima linea da parte dei nostri soldati», ha detto in collegamento al vertice Ue.

«Vediamo che l'accesso russo al mercato agricolo europeo è ancora libero e quando il grano ucraino viene gettato sulle strade o sui binari ferroviari, i prodotti russi vengono ancora trasportati in Europa, così come le merci provenienti dalla Bielorussia controllata da Putin: non è giusto», ha aggiunto il capo dello stato ucraino nel suo discorso pronunciato da remoto. «È ancora più ingiusto quando qualcuno tenta di smantellare soluzioni commerciali che sono in vigore da anni e che funzionano per la forza dell'intera Europa: i tentativi di separatismo commerciale all'interno dell'Europa indeboliscono l'intero continente», ha detto ancora.

L'Ucraina, ha poi detto sul percorso di adesione all'Ue, «sta rispettando la sua parte di impegni per la trasformazione interna e sappiamo che l'Ue ha un quadro negoziale per l'allargamento pronto per essere esaminato: la sua approvazione potrebbe essere di grande aiuto al nostro popolo e inviare il giusto segnale a tutta l'Europa dopo le elezioni del Parlamento europeo di giugno».