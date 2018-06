CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 17 Giugno 2018, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2018 14:19

«Alla Campania il record della corruzione? Per sostenerlo non bastano le sentenze della Cassazione, ma è evidente che la nostra è una regione dove il fenomeno ha, purtroppo, un tasso molto alto. E questo anche a causa della radicata presenza della criminalità organizzata»: Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, l'Autority istituita per battere appunto la corruzione, spiega perché è così difficile assicurare trasparenza e correttezza negli appalti pubblici e nella vita politica.«Bisogna partire da una premessa: corruttore e corrotto agiscono in accordo e all'oscuro. Perciò il numero di condanne dipende da una serie di variabili tra cui non ultima dall'efficienza del sistema giudiziario. Anche all'epoca di tangentopoli, in alcune Corti d'Appello c'era un numero bassissimo di condanne. Quindi le sentenze non bastano a dare alla Campania la maglia nera in classifica. Fatta questa premessa, credo, però, in base a tutta un'altra serie di elementi che riguardano le modalità con cui funziona la vita amministrativa (e penso al modo in cui vengono svolti gli appalti, all'utilizzo delle proroghe e delle procedure irregolari), che la Campania sia uno dei luoghi dove il tasso di corruzione è molto alto. Siamo, comunque, ai vertici della classifica. E non è un caso, perché l'inquinamento amministrativo nel Mezzogiorno si sposa con la presenza della criminalità organizzata che utilizza la corruzione come uno strumento fondamentale per lo svolgimento delle proprie attività. Le mafie sanno che è meglio corrompere i funzionare pubbliche piuttosto che intimidirli».«Certamente quello degli appalti pubblici. Abbiamo già visto come il settore più a rischio sia quello dei rifiuti dove si sposano corruzione e criminalità organizzata. Poi evidentemente c'è la sanità. In questi due settori arrivano costantemente soldi da spendere n regime di emergenza. Le inchieste degli ultimi anni hanno evidenziato che anche nella gestione degli immigrati, soprattutto nella prima fase dell'emergenza, ci sono state tutta una serie di vicende di cattiva gestione del danaro pubblico proprio perché quello è un altro di quei settori dove arrivano sistematicamente tanti soldi e quindi ci sono tanti appetiti».«C'è un maggiore interesse da parte dei cittadini che in passato erano stati silenti. E anche all'interno delle amministrazione ci sono maggiori presidi rispetto al passato. L'aumento della trasparenza ha reso molto più controllabili le attività. E anche la vigilanza collaborativa che stiamo attuando stanno dando frutti. Un esempio per tutti quello dell'appalto delle ecoballe, dove la vigilanza sta assicurando correttezza in quello che poteva essere un grande affare».«Nel periodo di tangentopoli il sistema era gestito dalla politica che utilizzava la corruzione come strumento di finanziamento illecito. Oggi la politica non è un fine, ma un mezzo. Singoli esponenti sono asserviti a logiche di associazioni criminali non necessariamente di tipo mafioso. Non solo: attualmente la politica spesso più che utilizzare viene utilizzata e a sua volta usa gli imprenditori per trovare voti e per dare lavoro: ha un ruolo subordinato. In molti casi l'imprenditoria prescinde dalla politica ed utilizza la burocrazia».