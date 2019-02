Sono contrario al progetto sull’autonomia differenziata nella versione attuale: allo stato voterei contro. Non sono contrario al principio dell’autonomia ma bisogna tutelare anche le altre regioni e dare livelli essenziali delle prestazioni. Nessuna regione deve andare al di sotto di una determinata soglia di un livello di prestazione”. Lo ha detto il parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Amitrano, segretario dell’Ufficio di presidenza della Camera, in un’intervista a Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold. “All’interno del Movimento c’è un’ampia discussione sul tema e speriamo di non dover arrivare al voto contro. Ma se il progetto resta così - ha continuato Amitrano - saremmo sicuramente in tanti a intraprendere questa direzione. Siamo d’accordo sulle autonomie, anche per il Sud, ma devono essere garantiti livelli minimi per tutti”.

Venerdì 15 Febbraio 2019, 15:41

