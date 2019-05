CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 9 Maggio 2019, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incassato lo stop a Siri, i Cinquestelle sono disposti a far riprendere la marcia al convoglio dell'autonomia differenziata. Ma stavolta, per evitare un deragliamento, offrono alla Lega un percorso che veda definiti sia i tempi, sia soprattutto gli obiettivi. Matteo Salvini, a poche settimane dalla prova elettorale, non può accontentarsi di un altro annuncio e quindi sarebbe orientato ad accettare il compromesso. Lo stallo, o l'eterno braccio di ferro, non gli conviene. Il leader del Carroccio sa bene che c'è irritazione tra i governatori Luca Zaia e Attilio Fontana. E avverte che nel partito c'è chi gli lavora ai fianchi. È Roberto Maroni, ex ministro dell'Interno (del quale si ricorda in questi giorni il successo del modello Caserta) ed ex governatore della Lombardia. «Con il referendum sull'autonomia del 22 ottobre 2017 - ripete ai suoi Maroni - ho dato forza al progetto e il 28 febbraio 2018 con un governo non esattamente amico ho firmato un accordo che prevedeva tre cose: cessione di competenze, un chiaro percorso per assegnare più risorse e l'inemendabilità dell'accordo in Parlamento. Da lì si deve partire». Sottinteso: i passi indietro sarebbero responsabilità di Salvini, il cui progetto di Lega nazionale non è mai piaciuto all'ideatore dello slogan «Prima il Nord».