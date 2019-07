Docenti e istruzione, così l'autonomia spacca la scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Luglio 2019, 07:00

Fa un certo effetto, nel giorno in cui è stato reso noto l'esito dei test Invalsi, leggere le bozze dell'intesa sull'autonomia differenziata presentate da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a maggio e diffuse da qualche ora. Perché in tema di istruzione (oltre che di università e ricerca) aiutano paradossalmente a capire meglio cosa succederebbe agli studenti del Sud, giudicati dai test insufficienti in matematica e inglese, se passasse la regionalizzazione della scuola, punto nevralgico del confronto in corso al governo (domani l'ennesimo vertice).