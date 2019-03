Basilicata al voto col dilemma petrolio: «Perforazioni, prendere o lasciare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 22 Marzo 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a PotenzaPiù che a Matera capitale europea della cultura, la tappa obbligata è stata per tutti Viggiano. È lì il cuore della ricchezza della Basilicata, la Val d'Agri che fornisce all'Italia oltre il 10 per cento del fabbisogno dei carburanti. Denaro e polemiche, se da anni il petrolio lucano divide per le denunce sui danni all'ambiente. Di fatto, l'avvocato Amedeo Cicala, sindaco del paesino di Viggiano che non supera i 3300 abitanti, fino al mese scorso era uno dei candidati possibili del centrodestra alla guida della Regione. Gli è stato preferito il generale in pensione della Guardia di Finanza, Vito Bardi. Ma il fratello del sindaco è comunque candidato in Consiglio in quota Lega. Il petrolio ha portato nella Valle lo scorso anno royalties per 12 milioni di euro. La fetta più grande, 7,6 milioni di euro, è andata a Viggiano.