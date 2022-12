Berlusconi e la Manovra: «Ci volevamo noi per chiudere il solito "teatrino"»

Silvio Berlusconi e la Manovra. Il leader di Forza Italia e senatore della Repubblica, affida a Instagram il suo pensiero sul legge di bilancio licenziata dalla Camera. «Sotto l'albero di Natale, quest'anno, gli italiani trovano una Legge di Bilancio scritta per aiutare i più deboli. Ci volevamo noi di Forza Italia per aumentare le pensioni minime che, l'ultima volta, erano state aumentate proprio dal nostro governo».

Pensioni, reddito di cittadinanza, superbonus, flat tax, cartelle: ok Camera alla Manovra, ora passa al Senato. Tutte le misure

Berlusconi e la Manovra

«Ci volevamo noi per trovare una soluzione capace di aiutare i più giovani a trovare finalmente un lavoro e questa soluzione si chiama zero tasse e decontribuzione per le ragazze e i ragazzi nuovi assunti», aggiunge.

«Ci volevamo noi per offrire soluzioni concrete e per chiudere il solito "teatrino". Il lavoro nostro e del centrodestra è appena iniziato. Grazie a Forza Italia possiamo tutti guardare al nuovo anno con speranza e fiducia. Auguri, Italia!», chiude il leader di Forza Italia.