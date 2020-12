Cashback, Palazzo Chigi: «Rallentamenti risolti, da domani basterà un clic»

I problemi di rallentamento sulla registrazioni dell'app IO per partecipare al cashback, secondo quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi, sarebbero risolti. «In due-tre click» le carte sono caricate, «da domani basterà un click», sottolineano. In sostanza si stanno operando gli ultimi interventi per rendere il traffico sull'applicazione molto più fluido.

APPROFONDIMENTI NEWS Cashback di Stato al via da oggi: ma l'app "Io"... L'APPLICAZIONE L'app IO non funziona: coda virtuale per le registrazioni al... ECONOMIA Cashback, picco di accessi: problemi all'app IO IL RIMBORSO Cashback anche per la benzina, previsti rimborsi del 10% (fino a 150...

Si sono registrati 2,3 milioni di strumenti di pagamento malgrado i rallentamenti. Ad oggi, giornata di avvio del programma Cashback, gli utenti hanno registrato sull’app IO: 1.157.840 carte di debito o credito che si aggiungono a 122.685 carte PagoBANCOMAT. Inoltre, dai sistemi alternativi all’app IO messi a disposizione sui canali di altri soggetti aderenti al programma (i cosiddetti Issuer Convenzionati) sono stati attivati complessivamente per il Cashback 975.573 strumenti di pagamento elettronici.

«Il totale degli strumenti di pagamento elettronici già attivati ad oggi per partecipare al Cashback sono 2.256.098, malgrado i rallentamenti riscontrati dagli utenti nelle scorse ore sulla sezione Portafoglio dell’app IO dei quali ci scusiamo», precisa una nota di Palazzo Chigi. Intanto, sull’app IO prosegue l’enorme volume di traffico, con un totale dei download che sfiora quota 7,6 milioni e 2,3 milioni di utenti attivi presenti in app nelle ultime 24 ore, con picchi di oltre 14.000 operazioni al secondo nella sezione Portafoglio. È possibile, pertanto, che alcuni disagi si manifestino anche nelle prossime ore. «Ma continuiamo a lavorare per risolvere nel più breve tempo possibile tutti i disservizi, che comunque già nella giornata di oggi sono stati mitigati dall’attività che PagoPA S.p.A. sta effettuando insieme al partner tecnologico SIA S.p.A», prosegue la nota del governo.

Faq Cashback, come funziona: app, benzina, rimborsi, registrazioni (8 domande e risposte)

Chi ha attivato i propri strumenti di pagamento elettronici ai fini del Cashback sull’app IO, da oggi può iniziare ad acquistare cumulando transazioni per ottenere il rimborso dell’Extra Cashback di Natale.

In meno di una settimana, da venerdì 4 dicembre, le iscrizioni a Satispay sono più che raddoppiate, superando le 5.000 nuove al giorno. Lo fanno sapere dalla fintech italiana, tra le app di pagamento elettronico attraverso cui si può partecipare al Cashback di Stato, partito da oggi. Tra gli utenti che già utilizzano Satispay, in tutto circa 1,4 milioni, già il 30% ha attivato dall'app la partecipazione al programma di rimborso che premia gli acquisti attraverso pagamenti elettronici.

Anche Nexi consente di accedere al programma Cashback dall’8 dicembre tramite le sue app Nexi Pay e Yap . Non sarà necessario registrarsi con identità digitale sull’app IO e Nexi offrirà vantaggi aggiuntivi. Per chi si iscrive all’iniziativa tramite Nexi Pay, saranno considerati validi ai fini del cashback anche gli acquisti effettuati con Smartphone utilizzando Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, in aggiunta a quelli effettuati con le carte. Inoltre Nexi ha deciso di applicare ai commercianti zero commissioni per i pagamenti con carte sotto i 10 euro, fino alla fine del 2021. Nexi, che insieme alle banche partner serve 900.000 esercenti in Italia, ha deciso di prolungare l’iniziativa, che inizialmente doveva concludersi a fine 2020.

Cashback anche per la benzina, previsti rimborsi del 10% (fino a 150 euro al mese a persona)

Ultimo aggiornamento: 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA