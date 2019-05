Cervelli del Sud in fuga, tasse zero per chi torna a casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Maggio 2019, 07:00

Non più soltanto docenti universitari e grandi manager «scappati» all'estero. Nel decreto crescita il governo - ma varrà soltanto dall'anno prossimo - ha ampliato ed esteso lo sgravio fiscale per i cervelli e le braccia che rientrano in Italia o gli stranieri che scelgono il Belpaese per vivere e produrre ricchezza: per tutti loro l'Irpef si pagherà soltanto sul 30 per cento dei redditi dichiarati (su una quota del 10 per cento per professori e ricercatori). Soprattutto il benefit viene applicato a tutti i lavoratori e a tutti gli imprenditori che hanno passato fuori dai confini patri gli ultimi due anni e sono pronti a non ripartire per un altro biennio. C'è poi una riduzione ulteriore - con l'imponibile che scende al 10 per cento - per chi sceglie di risiedere nelle regioni del Mezzogiorno.