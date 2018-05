CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Maggio 2018, 07:04 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 07:06

I due forni, il contratto alla tedesca, i programmi prima delle poltrone... nonostante il 32 per cento Luigi Di Maio e il M5S non sono riusciti (finora) né a formare una maggioranza di governo, né a blindare la candidatura a premier del 31 anni di Pomigliano d'Arco. Ecco tutti gli errori fatti dal capo politico dei Cinquestelle.Il giorno dopo il voto che ha consegnato al M5S un terzo dell'elettorato italiano, Beppe Grillo, da Genova, ha richiamato i suoi a tornare virtuosi. «Bravi ragazzi, ma non fate inciuci proprio ora. Tenete duro e non facciamoci cambiare». La diversità grillina erede della stagioni dei girotondi e del popolo viola non è soltanto l'architrave sul quale si fonda il successo di un movimento nato per spazzare via la vecchia politica. Ha finito per essere anche un paradigma che segna e riduce l'azione politica dei grillini stessi. Non a caso lo storico Ernesto Galli Della Loggia segnala che questo è il peccato originale. «L'errore Di Maio e del Movimento sta nel pregresso: lui e i grillini si sentono un partito diverso dagli altri, superiore agli altri. Tutta la loro storia è contraddistinta dal presupposto che gli altri sono incapaci, mascalzoni, che soltanto loro sono i buoni. Anche in questo passaggio Di Maio ha mantenuto questa sua superiorità. L'ha ostentata in modo supponente e dilettantistico». Quest'approccio ha finito per limitarlo sia in fase tattica sia nella strategia. «Essendo gli altri dei mascalzoni, poi come fai a dire che vuoi come compagni di viaggio proprio quegli stessi mascalzoni? Infatti la base non ha compreso il cambiamento».