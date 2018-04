CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 19 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 07:00

Un mandato mirato e soprattutto a tempo. Stanco dello stallo, deciso a dare con «urgenza» un governo con pieni poteri al Paese, Sergio Mattarella ha conferito a Maria Elisabetta Alberti Casellati un'esplorazione dal perimetro estremamente limitato. Sia per il campo di gioco: solo il centrodestra e i 5Stelle. Sia per il timing: quarantott'ore. Domani la presidente del Senato tornerà sul Colle per riferire. Ma molto difficilmente porterà buone notizie. Luigi Di Maio ha ribadito il veto contro Silvio Berlusconi e ha scandito un ultimatum a Matteo Salvini: «Decida entro domenica». Il leader leghista, che ha disertato le consultazioni della Casellati, ha risposto a stretto giro di posta: «Di Maio è arrivato secondo, non può imporre le regole del gioco. Io non mollo Forza Italia. Vuole governare con il Pd? Si accomodi».Mattarella, da buon notaio, ha deciso di conferire il mandato alla presidente del Senato dopo aver letto e riletto gli appunti vergati durante il primo e secondo giro di consultazioni. Soprattutto quelli frutto del doppio colloquio con il centrodestra, in cui Salvini, Berlusconi e Giorgia Meloni hanno detto e ripetuto: «Vogliamo un governo di centrodestra, con un premier leghista, insieme ai 5Stelle». Ebbene, il capo dello Stato ha chiesto alla Casellati di verificare sul campo se questa ipotesi esiste davvero, nella speranza che la sua esplorazione possa almeno smuovere le acque. Stemperare, se non superare, lo stallo che si prolunga da 44 giorni.