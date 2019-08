Governo, Giorgia Meloni contro M5S: «Dovevano aprire il parlamento come una scatoletta di tonno, sono diventati il tonno»

Martedì 27 Agosto 2019, 15:04 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 18:41

Sono ore sempre più decisive per la risoluzione dellae, in attesa dell'accordo traper la formazione del nuovo esecutivo, le critiche delle opposizioni non si fanno certo attendere. Giorgia Meloni , come noto, sostiene ormai da tempo che sia necessario il ritorno alle urne e critica aspramente l'atteggiamento assunto in questa fase dal, attuale partito di maggioranza.«Ve lo ricordate quando il Movimento 5 Stelle doveva aprire il Palazzo come una scatoletta di tonno? Bene, ora è successo che sono diventati la scatoletta di tonno», ha dichiarato in maniera sarcastica la leader diin un video diramato nella giornata di ieri sui canali social del partito.E ancora: «Sono talmente asserragliati come il tonno nella scatoletta che nei giorni scorsi c'è stato un confronto trae il Movimento 5 Stelle non ha diffuso la diretta streaming del confronto. E non l'hanno fatto perchè si sono vergognati di quello che stanno facendo».Il clima tra i partiti diventa così sempre più teso e le prossime ore saranno decisive per conoscere la direzione effettiva che imboccherà la crisi: nuova maggioranza o ritorno al voto?