«Duemila alloggi da sanare», a Ischia parte la grande corsa al condono

Venerdì 16 Novembre 2018, 07:00

«Non c'è nessun condono. Provate ad andare in Comune a chiedere un nuovo condono, vi rideranno dietro» dice Luigi Di Maio. È proprio così, è vero che il famoso articolo 25 del decreto Genova, numero 109, non prevede un nuovo condono? Vediamo, numeri e norme alla mano, come stanno le cose.Nella premesse del decreto, si parla di «interventi urgenti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori di Casamicciola, Forio, Lacco Ameno». Tre su sei comuni dell'isola di Ischia, quelli investiti dal terremoto dell'agosto 2017. Sommando i tre condoni successivi (1985, 1993, 2003), gli ultimi dati raccolti negli uffici sulle istanze di condono in questi tre comuni sono 8530 a Forio, 3506 a Casamicciola, 1910 a Lacco Ameno. Fanno un totale di 13946 pratiche di condono da sanare. Ma non tutte queste pratiche rientrano nel decreto. Gli immobili interessati sono quelli non solo condonabili, ma anche danneggiati dal terremoto.