Giovedì 27 Dicembre 2018, 13:11

Natale a Pomigliano: Luigi Di Maio ha trascorso le festività in famiglia nella sua città d'origine. Occasione per riannodare i fili del rapporto con suo papà Antonio. Negli ultimi mesi Di Maio senior, tra cartelle esattoriali non pagate, lavoratori assunti in nero e il caso degli abusi edilizi nella masseria di Mariglianella, ha creato non pochi problemi all'immagine pubblica del vicepremier. Inchieste su inchieste che costrinsero papà Di Maio a chiedere pubblicamente scusa al figlio in un video editato dalla Casaleggio.I SOCIALIl giorno della vigilia di Natale era stato lo stesso vicepremier ad annunciare la visita in famiglia. «Sono riuscito a comprare i regali per i miei familiari e amici più stretti e aveva anticipato Di Maio su Facebook a scrivere un bigliettino per ognuno di loro. Adesso voglio godermi questo Natale, il pranzone e le visite ai tantissimi parenti». Tre giorni a casa, come tutti i ragazzi della sua età e come accadeva prima che Luigi entrasse in Parlamento. Il post è servito anche per dare un segnale ai media: nonostante tutte le inchieste giornalistiche provocate dal papà, «la famiglia resta unita». Vicende comunque non ancora chiuse. Nessun rilevo penale dovrebbe comportare la questione degli abusi edilizi contestati dal comune di Mariglianella per cui, anzi, la famiglia Di Maio ha presentato la scorsa settimana le proprie controdeduzioni con un vasto fascicolo. Più delicata la questione dei passaggi aziendali della ditta di famiglia, la Ardima, dalle mani di papà Di Maio ai due figli Luigi e Rosalba, con l'ipotesi che la cessione sia avvenuta per eludere il pagamento delle pendenze con l'Agenzia delle Entrate. Caso vagliato al momento senza l'apertura di un fascicolo d'inchiesta anche dalla procura di Nola. In casa Di Maio, attorno alla tavola natalizia, la famiglia ritiene che i venti più forti della tempesta mediatica siano ormai alle spalle.