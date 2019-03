Diritto d'autore, l'Europa divisa sui giganti del web

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 26 Marzo 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci saranno anche gli studenti del Conservatorio di Musica Santa Cecilia, dell'Accademia Silvio D'Amico e del Centro sperimentale di cinematografia di Roma questa mattina a Strasburgo, dove a mezzogiorno gli eurodeputati voteranno in seduta plenaria per la nuova direttiva sul diritto d'autore che mira a garantire che i diritti e gli obblighi del copyright si applichino anche alla rete consentendo ai creativi e agli editori di negoziare meglio accordi di licenza con le piattaforme internet. Si tratta di uno dei passaggi più controversi della legislatura ormai alla fine. Caratterizzata da un vero e proprio braccio di ferro tra i governi e nella stessa assemblea parlamentare, tra i regolatori Ue e le grandi piattaforme digitali e aggregatori di notizie, da Youtube a GoogleNews a Facebook, che non hanno risparmiato risorse per condurre una capillare azione di lobbying, mai stata così invasiva e penetrante. Una bandiera per chi produce notizie, dagli editori ai giornalisti, o per gli artisti che non riescono a ottenere una giusta remunerazione mentre i colossi del Web generano enormi guadagni limitandosi a garantire agli autori dei contenuti ritorni risibili. L'accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento a febbraio era stato contrastato anche dall'Italia, con il Movimento 5 Stelle tra i primi a scatenarsi contro ciò che ritiene un attacco alla libertà del web. Un'interpretazione contestata dalla maggioranza dei governi, dalla Commissione e dai creatori di contenuti. Con l'Italia avevano votato contro Olanda, Lussemburgo, Polonia e Finlandia. Astenuto il Belgio. L'accordo era passato a maggioranza qualificata.