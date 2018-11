Dl sicurezza, via libera del Senato alla fiducia con 163 sì. Salvini: «Governo andrà avanti»

Sicurezza, dall'asilo ai rimpatri le misure del decreto Salvini

Prescrizione, M5S: lealtà o il dl sicurezza rischia. E la fiducia slitta a oggi Ok Senato al decreto Sicurezza. I voti a favore sono stati 163, con 59 no (tra cui 5 appartenenti al Movimento Cinquestelle) e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera.

Voglio in galera corrotti e corruttori, è una riforma intelligente. E lo voglio io, Di Maio e Bonafede», commenta a caldo Matteo Salvini.«Si rassegnino gli sciacalli questo governo andrà avanti a lavorare per 5 anni».

Decreto Sicurezza e Immigrazione, ore 12.19, il Senato approva!!!#DecretoSalvini, giornata storica😊! pic.twitter.com/7xXsVampPY — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 7 novembre 2018

«Sicuramente il decreto sicurezza passerà anche alla Camera». Lo sottolinea il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Madama dove si sta svolgendo la chiama per il voto di fiducia al del sicurezza. A chi gli chiede un giudizio sul dissenso di alcuni senatori M5s, Salvini risponde: «Siamo in democrazia, ma c'è qualcuno che ha cambiato idea e non rispetta il contratto di governo».

Mercoledì 7 Novembre 2018

