Forza Italia-Lega, il patto del Sud. Obiettivo: ricostruire il centrodestra

Martedì 27 Novembre 2018, 08:54

Una Forza Italia del Sud. Che già parlerebbe con la Lega per ricostruire il centrodestra. Un progetto ancora in embrione, il cui primo passo sarà riequilibrare le politiche di quello che rimane del partito di Berlusconi verso tematiche più meridionali: l’abbassamento del Rc auto oppure porre paletti all’autonomia richiesta dai governatori del Nord. Poi bisognerà mettere mano allo Statuto, dando più poteri ai livelli locali, che oggi sono costretti a concordare ogni candidatura a Roma. Infine - se un riequilibrio nella geografia azzurra non sarà ottenuto - c’è il sogno, la tentazione di costruire una Forza Italia del Sud, sul modello della Csu bavarese, legata alla casa madre in un rapporto federale.