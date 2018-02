Dai robot agli animali, le Olimpiadi delle gaffe nella campagna elettorale delle boutade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Febbraio 2018, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2018 13:51

Hanno ancora tre settimane a disposizione per battere tutti i record del lancio della boutade quasi fossero alle Olimpiadi e non alle elezioni. I candidati e i leader di questa campagna d'inverno stanno dando il loro meglio sia nel tiro allo strafalcione sia nello slalom delle promesse. Roba che, al netto delle gaffe, nei tour de force elettorale ormai entra di diritto. Ovviamente il podio se lo contendono in pochi. Primeggiano il capo della Lega, Matteo Salvini (con il suo seguito di lumbard), e quello dei CinqueStelle, l'impagabile Luigi Di Maio che in quanto a creatività tiene testa a tutti. Poi c'è il teatrino delle stoccate, dei rimbrotti, delle bacchettate sulle dichiarazioni e nessuno si trattiene. Ma è un canovaccio classico delle corse al seggio.Salvini uber alles, comunque. L'uscita più recente, prima di andarsi a sedere ieri sera nella platea dell'Ariston di Sanremo ha tirato in ballo l'Islam che, sentendosi un giurista, ha definito anticostituzionale: «La questione culturale di fondo è se l'Islam, l'applicazione letterale del dettato di Maometto, è oggi compatibile con i nostri valori, con la nostra libertà e la nostra Costituzione. Ho fortissimi dubbi». Il corollario è stata la richiesta di chiudere tutte le moschee del Paese. Un'altra proposta è il ritorno della leva obbligatoria. Entrambe le uscite sono state bocciate dall'alleato-rivale, l'ex-Cavaliere Silvio Berlusconi. Ma Salvini non s'è arreso e su Twitter ha ribadito: «L'Islam non è solo una religione, è una legge. Io non voglio dare spazio in Italia a chi pensa che la donna valga meno dell'uomo». Tra le ultime proposte del capo padano va registrata pure la tassa sui robot, ispirata ai brevettati e paventati braccialetti elettronici di Amazon. In ogni caso, i migranti sono i grandi ispiratori per le sparate del Carroccio. Il candidato alla presidenza della Lombardia, Attilio Fontana, andrà come andrà, s'è già guadagnato un posto nel gotha dei seminatori di discordia per l'infelice uscita sulla «razza bianca» in pericolo per l'invasione africana. Ricordate? Se l'è cavata con uno scappellotto e con accurate disamine della Costituzione (è una fissa) che usa (e quindi sdoganerebbe) la parola «razza».In questa campagna elettorale invisibile che preferisce le autostrade digitali alle strade reali, riducendo al minimo l'affissione di manifesti (e meno male), ci si può lanciare impuniti negli annunci più immaginifici. Tanto promessa e smentita si sommano e si annullano nello spazio di qualche bit. I CinqueStelle, figli di una piattaforma minore, sono quelli più allenati. E Di Maio che li guida non perde occasioni per farci sognare un Paese dei Balocchi. Per ingraziarsi il mondo dei coltivatori diretti, a Cavriago, in Emilia, ha proposto un ministero del Cibo (solo a sentirlo fa molto Indocina postcoloniale) che dovrebbe accorpare quello dell'Agricoltura e quello dello Sviluppo economico.