La doppia partita di Gentiloni, al timone di Palazzo Chigi e candidato

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 09:08

Un arrivederci, non certo un addio, quello che domani si consumerà al Quirinale tra Paolo Gentiloni e Sergio Mattarella. Due mesi di campagna elettorale, e chissà quanto altro tempo per comporre un nuovo governo, consegnano all'attuale esecutivo il compito di guidare il Paese per un periodo non certo breve. Arrivare a fine legislatura avendo evitato rischiosi voti di fiducia, consente a Gentiloni e ai suoi ministri di lavorare nella pienezza dei propri poteri e al Paese di affrontare l'incerto scenario post-elettorale senza salti nel vuoto.Due mesi, sino al 4 marzo, di campagna elettorale che Gentiloni, nella sua duplice veste di premier e candidato del Pd, affronterà con il suo stile alternando attività di governo ad incontri e appuntamenti più dal sapore elettorale. L'agenda del governo non sarà però vuota. Prima in ordine di tempo il trasferimento nel Niger di un contingente italiano necessario per compiti di addestramento e annunciato prima di Natale dallo stesso Gentiloni. Da definire in tempi brevi c'è anche la questioni dell'Ilva di Taranto con tanto di braccio di ferro con il governatore della Puglia Michele Emiliano, il cui ricorso al tribunale amministrativo rischia di allontanare gli investitori e spingere alla chiusura l'acciaieria.