Migranti, Roma gela la Ue: no al piano ricollocamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 13 Gennaio 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sarà una passeggiata di salute la trasferta di Dimitri Avramopoulos nella Capitale. Domani il commissario europeo all'immigrazione si ritroverà alle 9 del mattino Giuseppe Conte che a palazzo Chigi gli chiederà di redistribuire in Europa i migranti sbarcati in estate a Pozzallo e Catania. E poco più tardi al Viminale, Avramopoulos riceverà da Matteo Salvini un elenco «con nomi e cognomi» degli immigrati da ricollocare.«Perché è evidente e indiscutibile», avverte il ministro dell'Interno, «che da Malta non arriverà nessuno di quelli sbarcati mercoledì dalla Sea Watch e Sea Eye, se prima gli Stati europei non si prendono coloro che in estate si erano impegnati ad accogliere». «Tanto di tempo ce n'è in abbondanza», aggiungono al Viminale, «solo per completare le pratiche di riconoscimento di chi è approdato mercoledì a Malta passeranno settimane, se non mesi...».