En plein campano nelle «parlamentarie» dei grillini: 12 su 18

Sabato 6 Aprile 2019, 09:00

Campania protagonista assoluta, nella short list dei 76 canidati grillini che si contenderanno un posto al sole a Bruxelles. Al netto di successivi aggiustamenti nelle preferenze regionali (minimo un candidato per ogni regione) nella circoscrizione Sud che assegna 18 posti, la terra del Vesuvio piazza 12 nomi. Che salgono in realtà a 13, se solo si conteggia il pass conquistato al Centro dalla giornalista napoletana Tiziana Alterio. E se i primi cinque classificati al Sud sono campani, la gara per l'Europa parte all'insegna del girl power. Dietro la campionessa di preferenze Laura Ferrara (per la deputata napoletana uscente 2975 clic), ci sono anche le altre due big di Bruxelles Isabella Adinolfi e Rosa D'Amato (terza e quarta) e l'attivista Michela Rescigno (che aveva mancato il seggio alle politiche). Nel mezzo della staffetta femminile, l'eurodeputato di origine beneventana ma distaccato in Basilicata Piernicola Pedicini, che conquista la seconda piazza con 2634 clic. In attesa del 26 maggio, scaldano i motori anche l'attivista casertano Aniello Nazaria, l'ex candidato sindaco M5s a Battipaglia Enrico Farina, psicologo e funzionario del ministero della Giustizia, l'ex candidato salernitano al consiglio regionale Vito Avallone, e l'ingegnere napoletano Luigi Napolitano. Della partita europea anche l'ex consigliere della quinta municipalità di Napoli, Mariano Peluso, l'attivista casertano Danilo Della Valle, e l'avvocatessa di Sant'Antimo Antimina Di Matteo, ripescati dopo le controverse esclusioni del medico Francesco Mennella, del finanziere Mario Aliberti e dell'astronauta Giacinto De Taranto.